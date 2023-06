“Ospedale aperto”, visite gratuite in tre Urologie della ASL Bari

Visite gratuite urologiche in tre presidi della ASL Bari: “Di Venere” di Bari, “San Giacomo” di Monopoli e Ospedale della Murgia di Altamura. Si chiama “Ospedale Aperto” l’iniziativa lanciata in occasione della XVIII Giornata Nazionale per la Cura e la Prevenzione dell’Incontinenza, in programma il prossimo 28 giugno 2023, fortemente voluta da FINCOPP (Federazione Italiana Incontinenti e Disfunzioni del Pavimento Pelvico), associazione che rappresenta le istanze di 5 milioni di persone affette da incontinenza, e dal Ministero della Salute. L’incontinenza urinaria è una condizione molto diffusa nella popolazione generale, con gravi effetti negativi che possono estendersi ad ogni componente della personalità: psicologica, lavorativa, sociale, relazionale. La ASL Bari, con l’adesione di Ospedali e operatori sanitari, mira a sensibilizzare i cittadini e le istituzioni per far emergere le problematiche legate all’incontinenza da un punto di vista medico e sociale.

Le Unità Operative di Urologia dell’Ospedale Di Venere a Bari, dell’Ospedale della Murgia di Altamura e dell’Ospedale S Giacomo a Monopoli, Centri di eccellenza per la diagnosi e cura della incontinenza urinaria, aderiscono alla giornata garantendo visite gratuite nei propri ambulatori. A Monopoli sono previste quattro giornate dedicate, 26-27-29 e 30 giugno (dalle ore 9 alle 11), altre tre ad Altamura il 26, 27 e 28 giugno (dalle 15 alle 17), mentre al “Di Venere” sarà riservata alle visite la mattinata del 28 giugno (dalle 9 alle 13). Gli utenti potranno ricevere informazioni sulle modalità di accesso alle visite gratuite, chiamando il numero verde FINCOPP 800.050415, consultando il sito della FINCOPP (www.fincopp.org), o chiamando direttamente nei reparti di Urologia: