Russia, gruppo Wagner verso Mosca: “Guerra civile iniziata”.

A Mosca è in corso una massiccia evacuazione degli edifici pubblici, a causa dell’avanzata del gruppo Wagner verso la capitale russa. Il leader del gruppo paramilitare Wagner, Evgenij Prigozhin, ha dichiarato guerra ai vertici militari russi. Il capo del gruppo mercenario ha infatti affermato oggi in un video di essere giunto a Rostov sul Don, varcando il confine russo, e di aver preso il controllo sui militari. Il sindaco invita i cittadini a restare nelle case. Il presidente russo Putin ha parlato alla nazione: “Ci hanno pugnalato alle spalle, ma difenderemo il nostro popolo e il nostro Stato. Non si ripeteranno gli eventi del 1917”. Il portavoce Peskov ha smentito le voci di fuga a San Pietroburgo del presidente: ‘E’ al Cremlino’ .

Prigozhin ha spiegato che il motivo dell’ammutinamento è da ricercarsi nell’incapacità del ministro della difesa russo Shoigu di non avere una visione strategica chiara sulla guerra in Ucraina. Il sindaco invita i cittadini a restare nelle case. Gli Stati Uniti monitorano la situazione insieme agli alleati.

Foto telegram