Treno Valenzano-Bari soppresso: “Solo 4 minuti per prendere il bus”

Sabato mattina nero per i pendolari. Una brutta sorpresa per quanti stamattina avevano intenzione da Valenzano di raggiungere Bari. “Oggi alle 8.16 in stazione a Valenzano – scrive sui social un utente – la voce avvisa che il treno delle 8.20 per Bari è soppresso e che possiamo prendere il bus sostitutivo in via Sturzo. Peccato che abbiamo solo 4 minuti per percorrere 800 metri e raggiungerlo. Faccio una corsa forsennata perché devo prenderlo per un impegno. Alle 8 e 24 vedo in lontananza il bus che arrivando da Adelfia sta già svoltando verso la fermata sostitutiva. Non c’era possibilità di arrivare alla fermata in tempo. Provo comunque ad arrivare , magari il bus ha aspettato qualche minuto. Ma no. Non è giusto che non venga considerato che la fermata sostitutiva – conclude – non è davanti alla stazione.