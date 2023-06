Urinano per strada ad Andria, scatta la multa

Gli Agenti della Polizia Locale di Andria, nell’ambito della costante attività di prevenzione generale e controllo del territorio, protesa anche al contrasto dei fenomeni di degrado urbano, hanno sorpreso due ragazze ad urinare per strada, in un vicolo del centro storico, L’episodio è avvenuto poco dopo le 22:30 di giovedì 22 giugno u.s. quando il personale della Polizia Locale, in abiti civili, mentre espletava servizi specifici per controllare il rispetto della civile convivenza, ha sorpreso le due ragazze, ventenni, ad urinare per strada. Per le due ragazze è scattata una sanzione amministrativa, per aver violato le norme previste dal Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana.