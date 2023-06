Cucina, ricca di vitamine e fonte di fibre: in tavola la banana

Ricca di vitamine e dal sapore dolce, oggi in tavola portiamo la banana. Si tratta di uno dei frutti più apprezzati al mondo che, oltre ad essere ricco di nutrienti capaci di offrire notevoli benefici per la salute, è versatile in cucina. Ma andiamo per gradi.

Tra le proprietà della banana spicca, in particolare, la presenza di vitamine e minerali essenziali. Tra questi, la vitamina C che aiuta a rafforzare il sistema immunitario e a mantenere in salute la pelle. Ma non solo. La banana è anche una buona fonte di vitamina B6, che è importante per il metabolismo delle proteine e dei carboidrati. Inoltre, la banana è una fonte naturale di potassio, un minerale essenziale per il corretto funzionamento del cuore, dei muscoli e del sistema nervoso. Il potassio svolge un ruolo chiave nel mantenimento dell’equilibrio dei fluidi nel corpo e può contribuire a regolare la pressione sanguigna.

Non è finita qui: una banana di medie dimensioni contiene anche circa 3 grammi di fibra, quest’ultima è importante per la salute digestiva, in quanto favorisce il regolare transito intestinale e può aiutare a prevenire problemi come la stitichezza. Inoltre, la presenza di fibra nella banana può aiutare a controllare l’appetito, fornendo una sensazione di sazietà più duratura. Un altro beneficio delle banane è che sono una fonte naturale di carboidrati complessi, che forniscono energia sostenuta. Questo rende la banana uno spuntino ideale per gli atleti o per chiunque abbia bisogno di un rapido recupero energetico. Oltre alle loro proprietà nutritive, le banane sono anche estremamente versatili in cucina. Queste ultime, anche se spesso consumate solo come dolce o spuntino, possono essere utilizzate come ingrediente in numerose ricette salate. Ecco due ricette semplici e gustose per portare in tavola la banana.

Insalata di banana e avocado



Taglia le banane (ne basteranno due) e l’avocado a cubetti e mettili in una ciotola. Spremi il succo di limone sopra la frutta per evitare che l’avocado si ossidi. Aggiungi poi un filo di olio d’oliva e condisci con sale e pepe. Mescola delicatamente e cospargi con prezzemolo fresco tritato. Questa insalata fresca e cremosa è perfetta come contorno leggero o come accompagnamento per piatti a base di pesce.

Polpette di banana e quinoa



In una ciotola, schiaccia le banane mature con una forchetta. Aggiungi la quinoa cotta (ne basterà una tazza), la cipolla tritata, due spicchi di aglio, l’uovo e il pangrattato. Condisci con sale e pepe a piacere. Mescola bene gli ingredienti fino a ottenere un composto omogeneo. Forma delle polpette con le mani e friggile in una padella con olio vegetale fino a quando non diventano dorate e croccanti. Servi, infine, le polpette di banana e quinoa come antipasto o come piatto principale accompagnate da una salsa di tuo gusto.

Foto Pixabay