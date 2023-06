I Ferragnez in Puglia: “Focaccia patrimonio umanità”

Chiara Ferragni e Fedez sono in Puglia da qualche giorno con i loro bimbi per unire lavoro e vacanza. Fedez questa sera ha cantato sul palco di Battiti con Annalisa e JAx e nel pubblico c’era anche la Ferragni che ha pubblicato una storia su Instagram commentando il video “Groupie numero 1”. Sempre su Instagram numerosi gli scatti in Puglia, dal giro in yacht fino al cibo, a cominciare dalla tradizionale focaccia pugliese definita dalla Ferragni “patrimonio dell’umanità”.