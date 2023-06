I sette fatti più importanti a Bari e in Puglia: ecco quali

Ancora aggressioni da parte di baby gang, anche nei confronti dell’attore barese Dante Marmone. Arresti per estorsioni. L’ennesima denuncia di un caso di malasanità. Il corteo funebre per il motociclista morto a Bari. Ecco le notizie principali della settimana appena trascorsa a Bari e in Puglia.

Domenica 18 giugno. La denuncia dell’attore barese Dante Marmone, minacciato a Bari Vecchia

Lunedì 19 giugno. Estorsioni, 12 arresti

Martedì 20 giugno. Al via i lavori per il terminal bus

Mercoledì 21 giugno. Lasciata per ore sulla sedia a rotelle: la denuncia

Giovedì 22 giugno. Agguato in via Napoli, ucciso un uomo

Venerdì 23 giugno. Chiusi due locali, la rabbia di un gestore

Sabato 24 giugno. Corteo per il motociclista morto. Decaro: “Simbolismo criminale”