Morte del piccolo Manuel, Youtube blocca il canale

“Siamo profondamente addolorati per la tragedia!” Così si legge in un annuncio di un portavoce di Youtube. La piattaforma ha rimosso gli annunci dal canale degli youtubers coinvolti nell’incidente a Roma in cui è morto un bimbo di 5 anni, in conformità con le norme sulla responsabilità dei creator a seguito di comportamenti dannosi per la community di YouTube. “Ogni creator di YouTube dovrebbe rimanere responsabile sia all’interno che all’esterno della piattaforma. Di conseguenza questo canale non può più guadagnare dalla pubblicità”. Al gruppo che gestiva il canale apparteneva anche il giovane indagato per l’incidente di Casal Palocco a Roma, in cui è morto il bimbo di 5 anni Manuel Proietti. Si tratta di Matteo Di Pietro, finito ai domiciliari per omicidio stradale.

Su quanto avvenuto a Casal Palocco la procura di Roma ha disposto una serie di consulenze: la ricostruzione della dinamica dell’incidente, con la verifica della velocità a cui viaggiava il Suv e l’analisi dei cellulari delle cinque persone che erano a bordo. Su quest’ultimo punto l’obiettivo degli inquirenti è verificare l’esistenza di video, foto o comunicazioni utili alle indagini, soprattutto in relazione all’ipotesi della “sfida” da postare sui social che il gruppo di youtuber stava effettuando.