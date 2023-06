Puglia, da Anas in arrivo 7,5 milioni per sicurezza stradale

Anas ha deciso di investire in Puglia: sono in arrivo infatti 7,5 milioni. Obiettivo, aumentare la sicurezza stradale delle strade gestite dalla società in questione che si occupa, da sempre, di infrastrutture stradali e gestisce inoltre la rete di strade statali e autostrade di interesse nazionale.

In tal proposito, in Gazzetta Ufficiale, è stato pubblicato un bando di gara, valido per tutto il territorio nazionale, del valore complessivo di 160 milioni di euro per lavori di manutenzione programmati che riguarderanno, più nello specifico, il consolidamento dei versanti e la protezione del corpo stradale. Si tratta, per questi ultimi, di interventi di stabilizzazione di scarpate e pendii, oltre che di installazione di reti a contatto e barriere paramassi, di realizzazione delle opere di sostegno, di sistemazioni idrogeologiche, idrauliche e opere in verde.

L’appalto in questione è suddiviso in 16 lotti, uno di questi riguarda la Puglia, per la quale saranno investiti 7,5 milioni di euro. “Il nostro obiettivo – ha dichiarato Aldo Isi, amministratore delegato di Anas – è intervenire in modo veloce ed efficace garantendo strade sempre più sicure ed efficienti. Per questo motivo la cura della rete è al centro della nostra mission” – ha concluso.

