Al matrimonio “sciarpata” con l’autore dell’inno del Bari

Sabino Bartoli che ha scritto l’inno Bari Grande Amore ospite di un matrimonio ad Andria. I video sono diventati virali e immortalano il momento in cui gli sposi accolgono il cantante con tanto di “sciarpata”. “Quando tifi Bari e al tuo matrimonio c’è l’autore dell’inno”, si legge in uno dei tanti video pubblicati sui social, come quello di “50sfumaturedibiancorosso”.