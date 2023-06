Bari, dopo Battiti ecco quel che resta: un tappeto di rifiuti

“Si è conclusa ieri la “tre giorni” di Battiti live, una festa di musica e divertimento, il saluto all’estate che comincia. In queste sere Amiu Puglia c’è stata, con impegno, dedizione e professionalità. Le nostre operatrici e i nostri operatori hanno lavorato per riconsegnare gli spazi il prima possibile. Un grande lavoro”. Così l’Amiu sui social, commentando le foto di un tappeto di rifiuti di qualsiasi tipo lasciati da chi ha assistito ai concerti di Battiti. Non sono mancate ieri sera, prima del concerto, anche le proteste ieri di chi non è riuscito ad entrare, causa tutto esaurito.