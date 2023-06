Bari, ex Rossani: Decaro: “Restituiremo vita ad un luogo strategico”

Gli spazi dell’ex Caserma Rossani ben presto accoglieranno la Casa della cittadinanza. Infatti solo qualche giorno fa è stata pubblicata la determina per l’individuazione dell’operatore che dovrà realizzare i lavori per la riqualificazione di un edificio di proprietà comunale – posto nella parte a sud del complesso della ex Caserma Rossani che si affaccia sulla via Gargasole e su corso Benedetto Croce.

“Con la gara per i lavori di riqualificazione dell’edificio che ospiterà la casa della cittadinanza nell’area dell’ex Caserma Rossani completiamo un percorso cominciato quasi dieci anni fa – ha spiegato il sindaco Antonio Decaro – Un percorso fatto di tanti piccoli passi che a uno a uno stanno restituendo vita a un luogo strategico nel centro della città ma fino a poco tempo fa privo di vita e di funzioni.

Dopo l’urban center, il parco urbano, il polo bibliotecario, il giardino Gargasole, la sede dell’accademia delle belle arti – precisa ancora il sindaco- entro la fine dell’anno partirà un nuovo cantiere che trasformerà l’edificio che ospitava la mensa militare, tra via Gargasole e corso Benedetto Croce, nella casa delle associazioni e dei cittadini così finalmente tutta la ex caserma Rossani diventerà uno spazio aperto, vivo e accessibile”.