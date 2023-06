Bari, monopattini e bici: online i rivenditori che aderiscono ai bonus

Sono stati pubblicati online, a questo link, gli elenchi dei mezzi (biciclette nuove, ricondizionate, muscolari, a pedalata assistita e dispositivi per il trasporto di cose o persone e monopattini elettrici) che sarà possibile acquistare dai rivenditori autorizzati grazie al contributo comunale nell’ambito del bando MUVT in bici, pubblicato lo scorso maggio sul portale istituzionale del Comune di Bari. Da domani, martedì 27 giugno, sarà possibile, come indicato nel bando, per gli esercenti che si sono accreditati, inserire sul portale le domande di acquisto raccolte fino ad oggi ai fini dell’ammissione alla misura.

Si ricorda che il bando è stato finanziato con 400.000 € nell’ambito del PON Metro 2014-2020 REACT EU “Piano Straordinario di sostegno alla domanda di mobilità sostenibile”: il contributo all’acquisto dei mezzi da parte dei cittadini sarà sostenibile fino ad esaurimento fondi.