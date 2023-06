Domani grande attesa per i Simply Red a Trani: evento sold out

Il primo appuntamento – già sold-out – del Locus festival 2023 è martedì 27 giugno in piazza Duomo a Trani con i leggendari Simply Red. La band di Mick Hucknall, da sempre innamorato dell’Italia, dà il via al proprio tour nel nostro paese con questa data al Sud, ai piedi della cattedrale romanica di Trani. Una cornice d’eccezione per uno dei gruppi storici del pop e soul britannico, che arriva in Italia giusto poco dopo la pubblicazione del nuovissimo album “Time” uscito un mese fà.

L’anteprima Locus del 27 giugno a Trani è la prima di 5 date dei Simply Red in Italia, parte del tour europeo che porterà la band in 11 nazioni durante l’estate 2023. “Io e la band non vediamo l’ora di tornare in Europa la prossima estate per esibirci per tutti voi. Questo tour è tutto incentrato sul groove. Get on down!” dice Mick Hucknall.

Il pubblico italiano potrà ascoltare tutti i loro classici più amati, tra cui “Stars”, “Holding Back The Years”, “Fairground” e “Money’s Too Tight To Mention”. Mick Hucknall è il cantautore e bandleader dei Simply Red sin dall’inizio nel 1985, coadiuvato dal sassofonista di lunga data Ian Kirkham dal 1986. L’attuale formazione è la stessa dal 2003 e in questo nuovo tour ripercorrerà la gloriosa storia del gruppo attraverso le tante hits. “Voglio che i miei musicisti si divertano a suonare, che la folla si alzi e si muova e che tutti ci mettano il cuore. Si tratta di catturare il ritmo” dice Mick.

Con questo evento speciale si rinnova la collaborazione fra il Locus festival e l’Amministrazione Comunale di Trani, che ancora una volta ospita in piazza una grande voce del pop soul inglese, dopo il bellissimo show di Paolo Nutini dello scorso anno. Ricordiamo che l’evento è sold out e non ci saranno altri biglietti disponibili all’ingresso.