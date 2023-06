Incidente a Turi, si aggrava il bilancio delle vittime: due morti

Sale a due il numero delle vittime dell’incidente stradale avvenuto ieri sera in provincia di Bari: una delle tre persone ferite, una 66enne australiana, è morta nel pomeriggio nell’ospedale Di Venere a Bari. Ieri, dopo l’impatto tra le due auto coinvolte nell’incidente sulla circonvallazione di Turi, era morta una 60enne asiatica, durante il trasporto il ospedale.

Secondo quanto emerso finora, le vittime erano a bordo dell’auto che viaggiava in direzione Bari e che sarebbe stata travolta da un suv, guidato da un uomo di Castellana Grotte, che procedeva in direzione opposta. L’uomo alla guida del suv è illeso e sarebbe risultato negativo all’alcol test. La sua posizione è al vaglio della autorità giudiziaria. Sull’accaduto indagano i carabinieri. (foto vivilastrada)