Intelligenza artificiale, a Bari studio su diagnosi steatosi epatica

Inizia con la partnership Università di Bari -Azienda lo sviluppo di nuovo strumento basato su Intelligenza Artificiale finalizzato alla diagnosi ecografica precoce della steatosi epatica.

Il gruppo di ricerca coordinato dal prof. Piero Portincasa direttore della Clinica Medica “A. Murri” presso il Dipartimento di Medicina di Precisione e Rigenerativa – Area Jonica di UniBa con ampia tradizione in campo ecografico internistico, nell’ambito del dottorato industriale con la Eurisko Technology srl (Home – Eurisko Technology (euritech.eu), sta sperimentando uno algoritmo innovativo per la diagnosi personalizzata ed accurata della steatosi epatica. La metodologia elabora rapidamente le scansioni ecografiche real-time e identifica precocemente l’accumulo di grasso epatico. La steatosi epatica, specie quella associata a turbe metaboliche, è una patologia da accumulo di grasso nel fegato che interessa circa un terzo della popolazione adulta in cui aumenta di molto il rischio di malattie epatiche e cardiovascolari.

La scommessa attuale è quella di intercettare gradi assai iniziali di steatosi per prevenirne le conseguenze epatiche (fibrosi, cirrosi, epatocarcinoma) ed extraepatiche.

Il dr. Mohamad Khalil (ricercatore UNIBA) e l’ing. Sergio Giovanni Santoro (responsabile R&D della Eurisko Technology srl) fanno parte del gruppo di ricerca per l’applicazione e diffusione dell’algoritmo in ambito clinico diagnostico, in ricerca, formazione e sviluppo. Il 6 giugno 2023 è stata depositata la domanda di Brevetto Internazionale “SYSTEM AND METHOD FOR EVALUATION OF LIVER STEATOSIS” e la proof-of-concept sono stati oggetto di presentazione al 57mo Congresso annuale della European Society for Clinical Investigation a Praga il 7-9 Giugno 2023.