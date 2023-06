Maltrattamenti di animali, nel Barese 102 procedimenti penali

“Il maltrattamento sugli animali è un fenomeno molto presente nella nostra società, ogni anno nella provincia di Bari vengono aperti 102 procedimenti penali per questo reato”. Lo ha detto il direttore generale della Lav, Roberto Bennati, a margine della presentazione dello sportello attivato oggi a Bari, il primo al Sud. “La legge attuale – ha aggiunto – già oggi ci permette di fare molte cose. Attualmente è in discussione un disegno di legge in Parlamento per rafforzarla, ma già oggi il maltrattamento sugli animali è considerato un delitto e quindi mette a disposizione strumenti per fare sequestri, confische e comminare multe e pene. La sua applicazione però, come sempre, è molto complicata”. Secondo i dati forniti da Lav (relativi al 2021), il capoluogo pugliese è al 16esimo posto, su un totale di 23 Comuni presi in considerazione, per il numero di procedimenti registrati presso la Procura (102) e gli indagati (34) per il reato di maltrattamento sugli animali. I procedimenti sono 102 anche a Foggia (48 gli indagati), mentre sono 72 a Taranto (24 gli indagati). Quanto alle province di Lecce, Brindisi e Bat (Barletta-Andria-Trani), Lav fa sapere che non sono stati forniti i dati richiesti.

“Oltre allo sportello contro i maltrattamenti oggi iniziamo anche un percorso per le adozioni. Ci sono oltre 300 cani che vengono accuditi da tanti volontari nei nostri canili, quegli animali però hanno bisogno di famiglie che possano farli vivere felici”. Lo ha detto il sindaco di Bari, Antonio Decaro, in occasione dell’apertura dello sportello della Lav contro i maltrattamenti e dell’inaugurazione della mostra, nel palazzo della Città metropolitana, E’ una vita che ti aspetto, a cura di Daniela Fanelli. “Iniziamo questo percorso con questa mostra fotografica sulle adozioni – ha aggiunto – e con la formazione di chi ha un cane in casa, perché specialmente in estate riscontriamo un aumento degli abbandoni, soprattutto degli animali anziani”. “Contemporaneamente – ha detto Decaro – ci sarà l’iniziativa Canili aperti, che darà la possibilità di accompagnare tante famiglie e tanti bambini nelle strutture della città per far conoscere gli animali domestici e procedere con le adozioni