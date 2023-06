Premiata la ricercatrice Luisa Torsi a Bari: “Il futuro è qui”

Questa mattina, a Palazzo di Città, il Comune di Bari ha consegnato un riconoscimento dell’amministrazione comunale a Luisa Torsi, docente ordinaria di Chimica dell’Università di Bari nonché componente del Consiglio scientifico del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) e nota ricercatrice nel campo della diagnostica medica, insignita lo scorso 23 giugno dal presidente della Repubblica del Premio Nazionale Accademia dei Lincei 2023. Con questa iniziativa l’amministrazione ha voluto la propria riconoscenza verso la ricercatrice per aver dato lustro alla città con i suoi lavori in ambito scientifico, accademico e sociale.

“Voglio esprimere oggi la mia emozione e il mio orgoglio per essere stata premiata dall’amministrazione della mia città, a testimonianza del lavoro che io e la mia squadra di ricercatori svolgiamo, ogni giorno, per spostare un po’ più in là la barriera del limite della conoscenza scientifica – ha spiegato Luisa Torsi -. Siamo nati qui, qui abbiamo studiato e ci siamo perfezionati, siamo poi andati all’estero per fare esperienza, è vero, ma sempre con il desiderio di tornare nella nostra terra. Voglio quindi fare un appello, in questa giornata che vede studenti e studentesse impegnati nelle prove degli esami di Maturità, ai maturandi e alle maturande, affinché guardino a un futuro professionale legato al territorio, che presenta notevoli potenzialità, e scelgano di iscriversi numerosi alle discipline Stem (Scienza Tecnologia Ingegneria e Matematica), fondamentali perché andiamo incontro a una società sempre più incentrata sulle scienze e sulle tecnologie”.