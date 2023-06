A Bari “La Ripartenza”: l’evento di Nicola Porro al Petruzzelli

Venerdì 7 e sabato 8 luglio al Teatro Petruzzelli di Bari, si terrà la quinta edizione dell’evento “La Ripartenza, liberi di pensare”, nato da un’idea di Nicola Porro, direttore e fondatore del sito NicolaPorro.it. La Ripartenza23, come da DNA della manifestazione, nata in pieno lockdown, affronterà i temi dell’economia italiana, che vanno dal lusso al turismo, dall’industria manifatturiera alle infrastrutture, con alcuni tra i leader del settore. Si partirà venerdì 7 luglio, alle ore 18.30, con una breve pièce teatrale “Sfumature scorrette” a cura del giornalista e scrittore Massimiliano Lenzi e dell’attrice Sarah Biacchi. Successivamente, alle ore 19.00, ci sarà una lettura, sempre sul tema del politicamente corretto, tratta dal libro “Tolleranza” dell’autore Luigi Marco Bassani e dell’attrice Ludovica Frasca. A seguire, dalle ore 19.15 alle ore 20.30, ci sarà un panel sul mercato del lusso in Italia, a cui parteciperanno tra gli altri Remo Ruffini, Presidente e Amministratore Delegato Moncler; Marco De Benedetti, co-Head Europe Carlyle, Diego Della Valle, Presidente e Amministratore Delegato Hogan e Tod’s; Diana Frescobaldi, CEO Frescobaldi Retail & Restaurant.

Il sabato mattina, 8 luglio, alle ore 10.30, come da tradizione, si apre con Una Zanzara nella zuppa, lettura dei giornali dai toni liberali, irriverenti e molto amati dal pubblico, realizzata da Nicola Porro e Giuseppe Cruciani. Il sindaco di Bari Antonio Decaro aprirà i lavori con un saluto. Seguirà, alle 11.00, un approfondimento sul mercato del turismo in Italia, con Paolo Barletta, CEO Arsenale; Bernardo Mattarella, Amministratore Delegato Invitalia; Guido Grimaldi, Commercial Director Grimaldi Group – Presidente ALIS; Mara Panajia, Presidente e Amministratore Delegato Henkel Italia; Michele Centemero, Senior Vice President e Country Manager Italy Mastercard. Nel pomeriggio, alle ore 16.00, ci saranno una serie di lecture culturali con la collaborazione del critico e storico dell’arte, Vittorio Sgarbi.

A seguire, dalle 17.10 circa, un panel dedicato alla necessità di avere una forte presenza industriale nel nostro Paese. Restiamo la seconda manifattura d’Europa, la transizione ambientale rischia di penalizzarci, ma immaginare un’Italia senza fabbriche è rischioso e costoso. Sono previsti gli interventi di Marco Bonometti, Presidente e Amministratore Delegato Officine Meccaniche Rezzatesi; Mario Rossetti, Amministratore Delegato e Direttore Generale Open Fiber; Pietro Labriola, Amministratore Delegato e Direttore Generale Tim; Cristina Scocchia, Amministratore Delegato illycaffè; e altri. Il tutto si concluderà con una tavola rotonda, dalle ore 18.30 alle ore 20, sul futuro di questo governo. Ne parleranno Alessandro Sallusti, Giornalista e direttore responsabile di Libero; e i giornalisti Giuseppe Cruciani, Paola Ferrari, Pietrangelo Buttafuoco e Nicola Porro.