Bari su ‘The travel’: “E’ bella come Amalfi ma si spende meno”

Un’altra guida turistica internazionale parla di Bari e della sua bellezza. Questa volta il capoluogo pugliese viene paragonato ad Amalfi e viene quindi elencato da ‘The Travel’ tra le 14 città italiane belle quanto la costiera amalfitana, ma molto più economiche. Tra l’altro Bari non è l’unica città pugliese che viene nominata dalla guida, ma sono ricordate anche Brindisi, Lecce e Vieste. Amalfi, si sa, è meta turistica famosa in tutto il mondo. Ma come scrive ‘The Travel’, “la costiera Amalfitana può essere sbalorditiva, ma non è sempre necessario spendere un sacco di soldi per godersi una buona vista sulla spiagge italiane”. Sicuramente, come spiega la guida, per un turista straniero è “quasi impensabile fare un viaggio in Italia senza aver trascorso qualche notte in costiera Amalfitana. Il tratto di 50 km di costa mediterranea nel sud Italia ospita alcune delle località balneari più pittoresche di tutta Europa, con le viste stravaganti, i frutti di mare di prim’ordine, le vie dello shopping chic e i rifugi di lusso sulla scogliera. Ma tuttavia – precisa The Travel – con prezzi altissimi”.

La costiera Amalfitana è nota infatti “per essere la fuga al mare per i ricchi e un luogo in cui puoi incontrare celebrità”. Ma – continua la guida – “tutto in costiera Amalfitana è spaventosamente costoso e, durante l’alta stagione, i prezzi elevati di hotel e ristoranti possono renderla la destinazione più costosa di tutta Europa. Ma nessuno ha detto che la costiera sia l’unico posto in Italia con viste spettacolari. Ci sono diverse città meravigliose in Italia che sono alla pari di Amalfi, in quanto a bellezza, ma sono molto più convenienti”. Ecco appunto Bari. “La città portuale di Bari – si legge sulla guida – racchiude tutto ciò che puoi immaginare di una vacanza italiana: strade labirintiche in una città vecchia, porti con bar e caffè, spiagge nascoste con scogliere e acque cristalline, mercatini delle pulci e un ricca cultura con teatri, castelli, musei e chiese. Bari – si legge ancora – è anche sede di un’università affermata e i sono ristoranti hanno prezzi accessibili così come gli hotel. C’è anche una vivace vita notturna. A Bari – puntualizza ancora The Travel – puoi mangiare il gelato a colazione, prendere il sole sulle spiagge nel pomeriggio, assistere a uno spettacolo la sera e concludere la giornata con un bicchiere di vino in un bar sul porto: il tutto senza svuotarsi il portafoglio come ad Amalfi”.