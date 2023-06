Bari torna agli anni 80: stereo rubati e auto vandalizzate

La città non è sicura. L’ennesima segnalazione arriva dal quartiere Libertà. “Ma perché – scrive un utente – anziché pensare a pubblicizzare parchi, concerti, rifacimenti, non si pensa un po’ alla sicurezza della città? Qui al Libertà, precisamente nella zona corso Mazzini – Tribunale ormai sembra di vivere nel Bronx. Sui piazzali vicini alla scuola Bianchi Dottula è ormai più di un anno, così come segnalato anche da vari giornali e televisioni locali, che ci sono delinquenti che rubano gli stereo (cose che appartengono ormai a un’altra epoca) e quindi vetri rotti ovunque e sotto gli occhi di tutti, schiamazzi notturni nel nuovo fantastico parco Maugeri e addirittura rom piazzati in pianta stabile nella roulotte del parcheggio affianco al suddetto parco. Ieri ho trovato la macchina letteralmente sfondata perché mi hanno rubato uno stereo che non valeva nulla. Vetro rotto, cavi tagliati e strappati alla vichinga maniera, ma ci rendiamo conto o no? Ci vuole tanto a mettere in sicurezza la zona? Le telecamere non devono stare solo sui semafori. Scusi perlo sfogo ma qui ormai siamo all’esasperazione, vogliamo solo un po’ di sicurezza”.

(Foto Freepik)