Gara di tuffi a Polignano, previste corse straordinarie dei treni

Fervono i preparativi per la Red Bull Cliff Diving a Polignano a Mare. La Regione, assieme a Trenitalia, per permettere il corretto svolgimento della manifestazione e garantire a tutti la partecipazione, hanno previsto corse straordinarie per i treni oltre a un treno POP speciale per l’evento.

Sabato 1 e domenica 2 luglio Trenitalia metterà dunque a disposizione treni straordinari, d’intesa con la Regione Puglia, committente del servizio, per accogliere la maggiore affluenza di viaggiatori prevista in occasione della decima edizione del Red Bull Cliff Diving, la famosa competizione internazionale di tuffi, in programma a Polignano a Mare. Inoltre già a partire dagli scorsi giorni, sulle linee regionali di Trenitalia, viaggia il convoglio POP dedicato alla Red Bull Cliff Diving personalizzato con immagini che richiamano la gara e il panorama di Polignano e dei tuffatori.

“Con una bella iniziativa Trenitalia pubblicizza la bellissima Polignano e una manifestazione internazionale come la Red Bull Cliff Diving, che a Polignano ha una delle tappe più spettacolari – ha detto l’assessore ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile della Regione Puglia, Anita Maurodinoia -. Grazie ai treni aggiuntivi i turisti e gli stessi pugliesi potranno usufruire nel primo week end di luglio di un’offerta complessiva di 65 mila posti per raggiungere comodamente in treno, senza utilizzare l’auto, Polignano, le sue spiagge e godere della importante gara di tuffi” – ha concluso.