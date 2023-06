Gare clandestine di moto, pioggia di controlli a Bari e provincia

Aumentano i controlli della Polizia metropolitana per arginare il fenomeno della gare clandestine di moto a Bari e provincia. In seguito a numerose segnalazioni, negli scorsi giorni, tre motociclisti sono stati sanzionati mentre percorrevano alcune strade tra Monopoli e la Selva di Fasano ad alta velocità e, inoltre, con una guida pericolosa e rischiosa per la propria a l’altrui incolumità.

In particolare, uno dei motociclisti, è stato sorpreso mentre percorreva la strada provinciale 212 su una ruota. Il veicolo del motociclista è stato sequestrato per due mesi. Lo stesso, dovrà inoltre pagare una sanzione pecuniaria. Anche altri due motociclisti hanno ricevuto una sanzione. Si tratta di un fenomeno che negli ultimi tempi sta spopolando anche sul web, proprio alcuni giorni fa, è diventato infatti virale il video di un ragazzo che sfrecciava in moto tra le vie del capoluogo pugliese. In tal senso, è alta l’attenzione della Polizia metropolitana di Bari, guidata dal Comandante Maria Centrone, in termini di contrasto nei confronti del fenomeno che, in particolar modo nel periodo estivo, interessa il territorio di Monopoli e la zona della Selva di Fasano. Nei prossimi giorni proseguiranno i controlli con servizi specifici che saranno predisposti ad hoc nel weekend.