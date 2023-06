Morte Di Gioia, il legale: “Smorziamo i toni. Vogliamo la verità”

“Il nostro unico obiettivo è la verità. Siamo certi che la Procura stia svolgendo tutte le attività di indagine necessarie alla ricostruzione degli eventi e del sinistro in cui ha tragicamente perso la vita Christian Di Gioia. Confidiamo nell’operato del PM e della Polizia Giudiziaria e, anzi, stiamo facendo e faremo di tutto per cooperare con loro e dare il nostro contributo alla ricerca della verità”. Sono queste le parole di Guido Di Paolo, legale della famiglia Di Gioia, che si leggono in una lettera inviata alle testate giornalistiche.

“In qualità di legale della famiglia Di Gioia – si legge ancora nella nota – sono certo che sia più utile smorzare i toni, soprattutto in questa fase così delicata delle indagini, evitando ingerenze di qualsiasi tipo, nel rispetto del dolore della famiglia e della memoria di Christian. Attendiamo l’esito dei numerosi accertamenti già disposti dalla Procura lasciando che l’Autorità Giudiziaria svolga serenamente il proprio incarico. Non si può sollevare dubbio alcuno sulle indagini che, certamente, non stanno trascurando alcun aspetto della vicenda. Siamo sicuri – conclude il legale – che la Procura saprà dare risposte in tempi brevi.”