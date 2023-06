A Conversano l’estate 2023 è… “affare fatica”

Il Comune di Conversano, in collaborazione con la cooperativa sociale “Il Sogno di don Bosco”, sta realizzando un progetto estivo per ragazze e ragazzi dai 14 ai 19 anni che vedrà coinvolti i comuni di altre 8 regioni italiane. In queste settimane i giovani residenti nei Comuni aderenti al progetto si prendono cura della propria città, sperimentando capacità personali e acquisendo nuove competenze. I partecipanti sono coinvolti – dalle 8.30 alle 12.30, dal lunedì al venerdì in svariate attività di cura del bene comune: dalla pulizia dei centri abitati e delle vie dei quartieri, alla manutenzione dei parchi gioco, all’impregnatura e alla tinteggiatura di giostre, staccionate. Una movimentazione a tutti i livelli che riempirà di entusiasmo e significato l’estate dei ragazzi, raggruppati in squadre miste di 10 e guidati da un giovane tutor e da un handyman, un volontario adulto con competenze tecniche e artigianali. Le attività saranno ospitate dai quartieri, dalle scuole e dal mondo associativo e del terzo settore in genere. A ciascun ragazzo/a partecipante saranno consegnati in omaggio dei “buoni fatica” settimanali del valore di 50 euro, in abbigliamento, spese alimentari, libri scolastici, cartoleria, libri di lettura, tempo libero, offerti dai numerosi negozi ed aziende locali che hanno aderito al progetto.

Inaugurato nel 2016 dal Comune di Bassano del Grappa, il progetto ha riscosso ogni anno un successo sempre maggiore, arrivando a circa 6011 partecipanti dell’edizione 2022, con un totale di 703 squadre di giovani impegnati nella cura e nella manutenzione dei beni comuni, accompagnate da 441 tutor e 594 handyman, ospitate da 400 realtà civiche in 201 Comuni tra Veneto, Marche, Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna. A Conversano il “Ci sto?” è stato realizzato per la prima volta nell’estate del 2022. L’edizione 2022 ha visto il coinvolgimenti di 30 giovani partecipanti, 3 squadre di ragazzi, 2 tutor, 1 handyman, 2 realtà ospitanti. In queste settimane 37 giovani coordinati da un tutor e un handyman si stanno prendendo cura – ritinteggiandola – della recinzione della scuola media “Carelli – Forlani”.