Concorso nazionale di francese, la Puglia premia un campione nostrano

Questa mattina l’assessore regionale all’Istruzione, Sebastiano Leo, ha consegnato una targa di riconoscimento a Fato Egidio Luigi, studente del Liceo Linguistico E. Fermi di Spinazzola che si è classificato al primo posto nel concorso nazionale di lingua francese della SSML Columbus Academy di Roma.

“Sono molto contento di premiare con un attestato simbolico questo giovane studente pugliese che, partendo da un piccolo paese della provincia della BAT ha portato in alto il buon nome della scuola di Puglia. Un esempio di eccellenza delle nostre istituzioni scolastiche e del nostro corpo docente che consentitemi di ringraziare sentitamente per il grande lavoro svolto e troppo spesso non sufficientemente riconosciuto. Stimolare i ragazzi e le ragazze a seguire le proprie passioni, coltivando il proprio talento con lo studio e l’applicazione, significa avere cura del futuro della Puglia e delle sue nuove generazioni. Con l’occasione della premiazione di oggi, abbiamo deciso di lanciare una call per premiare, a partire dal prossimo anno scolastico, tutte le eccellenze di Puglia, ovvero tutti gli studenti e studentesse delle scuole del territorio che si saranno distinti in concorsi o competizioni di livello nazionale.”

All’incontro di questa mattina hanno preso parte anche il sindaco di Spinazzola, Michele Patruno, con l’assessore comunale ai Servizi sociali, Bruna Glionna, due docenti del liceo linguistico E. Fermi di Spinazzola e la dirigente della Sezione regionale all’Istruzione e all’Università, Maria Raffaella Lamacchia.