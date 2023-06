Emiliano sui Giochi del Mediterraneo a Taranto: “Governo nemico”

Il Governo è “un avversario che non ci aspettavamo di avere” per l’organizzazione dei Giochi del Mediterraneo, in programma a Taranto nel 2026. Così il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano partecipando alla tre giorni “Taranto Euro-Med resilient city”, in corso al Parlamento europeo. Il governo, ha spiegato Emiliano, “prima ci manda avanti dicendo che avrebbe finanziato i Giochi e così noi abbiamo preparato tutti i progetti che al momento sono allo stadio massimo di avanzamento senza soldi”, poi la nomina del commissario al quale “vorrei spiegare che lui non è il commissario dei Giochi, ma di alcune opere collegate, e non può ricominciare da capo la processione perché il santo è già entrato in chiesa”. “L’ho detto al ministro Fitto più volte – ha proseguito il governatore della Puglia – gli impianti devono essere pronti un annetto prima, non è che possiamo fare le gare con la vernice fresca, queste sono cose che possono essere superate con la buona volontà”. “Non è più come ai tempi del Petruzzelli – ha concluso – che io ho fatto ricostruire in tempo ma che non mi fecero aprire, pensando di farmi un dispetto politico”. “Se qualcuno – ha concluso – pensa di farmi un dispetto politico facendo saltare i Giochi, colpisca me, ma i Giochi non appartengono a me, sono di una dimensione comunitaria molto più vasta e la gente lo capisce”.