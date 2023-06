Estate da bollino rosso sulle strade: ecco quando

Bollino rosso tra la fine di luglio e l’inizio di agosto sulle strade italiane in direzione delle località turistiche al mare e in montagna, con il primo fine settimana di agosto che sarà con ogni probabilità il più critico di tutta l’estate. Tra le strade più attenzionate la statale 16 in Puglia. Le previsioni di traffico per l’esodo estivo sono state illustrate nel corso della presentazione della campagna della polizia stradale ‘E…state con noi’, dedicata all’educazione stradale che partirà il 30 giugno e si concluderà il 3 settembre.

In attesa di definire nel dettaglio i flussi di traffico di agosto – con il primo weekend sarà caratterizzato con ogni probabilità dal bollino nero e gli ultimi da quello rosso, per i rientri nelle città – i fine settimana del 15 e 16 luglio e del 29 e 30 luglio sono indicati con il bollino rosso. In entrambi i weekend sarà interdetta la circolazione ai mezzi pesanti. La campagna della Stradale, ha spiegato il direttore del servizio Filiberto Mastrapasqua, ha come obiettivo quello di fornire una serie di consigli utili nell’ottica di “una guida prudente e rispettosa del codice della strada, in base alla sicurezza”. In ogni piazza attraversata dalla campagna sarà inoltre presente un simulatore di guida e una serie di attività interattive per la prevenzione e per promuovere una corretta informazione.