Stop agli incendi su Taranto e provincia, firmato l’accordo

La Provincia di Taranto, nell’ambito delle attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto degli incendi boschivi, ha sottoscritto una convenzione con il Coordinamento delle Associazioni di Volontariato e Gruppi Comunali di Protezione Civile del territorio provinciale ionico. L’accordo ha l’obiettivo di dar vita ad una collaborazione che prevenga e fronteggi in modo adeguato il diffondersi dei roghi nelle aree in cui è presente una fitta vegetazione o in altre parti di territorio ritenute a rischio di incendio. Fra queste spicca il Parco Naturale Regionale Terra delle Gravine, che sarà oggetto, al pari di zone immediatamente limitrofe, di specifiche attività quali la sorveglianza ed il pattugliamento territoriale mediante l’impiego giornaliero di almeno due mezzi che opereranno alternativamente nei versanti occidentale ed orientale dell’area del Parco. La convenzione prevede, inoltre, che la collaborazione dovrà essere prestata in caso di necessità per il pronto impiego delle due vasche mobili (rispettivamente da 7.500 e 12.000 litri) messe a disposizione dall’Ente Parco per rifornimento da elicottero, o mezzi terrestri, compreso il supporto per il loro approvvigionamento idrico. Alla stipula della Convezione hanno partecipato il vicepresidente della Provincia di Taranto, Vito Parisi, (in sostituzione del presidente Melucci, assente per impegni istituzionali); il dirigente ed il funzionario del Settore Pianificazione e Ambiente, Aniello Polignano e Filippo Bellini; e il rappresentante legale dell’Associazione, Giorgio Simeone.