A Bari ladri scatenati: auto “cannibalizzate”

“Caro signor sindaco, ieri sera, con la mia famiglia, siamo venuti a farci un giro alla sua amata Torre a Mare. Abbiamo parcheggiato la macchina per farci un giro, al ritorno abbiamo trovato questa bella sorpresa!! Antonio Decaro abbiamo pagato appena 2 rate della macchina e sa quante altre rate ci aspettano”. Così si legge in un post di denuncia sui social di un cittadino che si è ritrovato l’auto vandalizzata, con il finestrino completamente fatto a pezzi. Forse nel tentativo di un furto poi non riuscito. I ladri si sarebbero portati persino il libretto dell’auto. Ma quello di Torre a Mare non è l’unico episodio che i cittadini segnalano: ci sono continui atti di vandalismo nella zona del Libertà definita da molti il “Bronx”, ma anche a Poggiofranco, Carrassi, San Pasquale, San Paolo. I cittadini reclamano a gran voce una maggiore sicurezza: i furti di auto sono ormai all’ordine del giorno.

(foto facebook)