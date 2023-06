A Ruvo panchine tagliate con la motosega: “Senza parole”

“Le immagini (nitidissime) delle telecamere dei vigili mi mostrano una scena surreale: tarda sera, una piazzetta nel pieno centro di Ruvo, un uomo prende la motosega e distrugge due panchine di legno”. A parlare è il sindaco di Ruvo Pasquale Chieco.

“Guardo il video e resto senza parole. Prima di scrivere qualcosa ho voluto conoscere con precisione i fatti. Posso immaginare il vociare a tarda ora, qualche intemperanza giovanile, qualche risposta maleducata all’invito a fare silenzio, ma siamo davanti a una reazione violenta, assolutamente sproporzionata, inaccettabile e molto pericolosa – continua – Un comportamento da condannare fermamente, un modo di fare fuori dalle regole civili”.

“Chi ritiene di avere subito un torto ha strumenti legali per far valere i suoi diritti – continua – Ora la giustizia farà il suo corso e il responsabile pagherà per il suo gesto. Però qui non si tratta solo di una questione di decoro urbano, è qualcosa di più importante: è qualcosa che riguarda il sentirsi parte di una comunità, il trovare insieme una formula per stare insieme e conciliare le esigenze di ognuno. Noi crediamo che una comunità unita si costruisca anche vivendo insieme i luoghi pubblici, creando occasioni di socialità e di aggregazione. Crediamo che gli antidoti migliori per scongiurare episodi come questo siano proprio la cultura della convivenza e del rispetto reciproco”.