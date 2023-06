Alla guida con il telefonino? Ecco cosa si rischia

Stretta sull’uso dei telefonini alla guida o per chi va contromano: in questi casi scatta la sospensione breve della patente da 7 giorni fino a 20 se non si è “un virtuoso” della strada e si hanno meno di 20 punti sulla patente. Lo stabilisce il nuovo decreto del Consiglio dei Ministri. “Sull’utilizzo del cellulare alla guida non ci sarà solo la decurtazione dei punti dalla patente, ma ci sarà la sospensione – ha spiegato il ministro Matteo Salvini – Il 15% degli incidenti è figlio della distrazione dovuta alle chat e ai whatsapp”.

Il governo ha deciso inoltre di innalzare da uno a tre anni il limite entro cui i neopatentati non potranno guidare le auto più potenti. Si tratta delle “autovetture (categoria M1) a motore termico, potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t e/o comunque potenza massima pari o superiore a 70 kW”. Un minorenne che guida senza patente e ubriaco o drogato, non potrà prendere la patente fino ai 24 anni

Previsto anche il rafforzamento delle norme sui dispositivi anti-abbandono per i bambini di età inferiore ai 3 anni, in modo da garantirne la piena e completa efficacia, anche attraverso la progressiva integrazione degli stessi con l’autoveicolo.