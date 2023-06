Bari, a Santo Spirito nuova vita per la Torre: sarà riaperta

Nuova vita per la Torre di Santo Spirito che prestò passerà nelle disponibilità del Quinto Municipio e potrà essere utilizzata, secondo le intenzioni dello stesso presidente Vincenzo Brandi, anche per eventi o come location di matrimoni. “Il 14 gennaio 2021 – spiega Brandi – su sollecitazione della Pro Loco di Santo Spirito ho dato il via ad una procedura che voleva dare ai cittadini di Santo Spirito e del Quinto Municipio la possibilità di ritornare in possesso della vecchia Torre di Guardia, da tutti conosciuta come Torre della Finanza. Dopo una lunga procedura qualche giorno fa l’Agenzia del Demanio per la Puglia e la Basilicata ha confermato la disponibilità a trasferire il possesso della Torre a questa Amministrazione invitandoci a sottoscrivere un contratto propedeutico al trasferimento in proprietà con le procedure del Federalismo Culturale”.

“Ora siamo pronti per confrontarci con i cittadini – ha detto ancora Brandi – per delineare un progetto di valorizzazione che possa stabilire il futuro della Torre e lavorare per reperire le risorse necessarie. Nei prossimi giorni sarà mia cura convocare un incontro pubblico sul tema. Sento il dovere di ringraziare l’agenzia del Demanio, l’assessorato Patrimonio di Bari e la sua ripartizione, la direzione del Quinto Municipio ed il Consiglio”.