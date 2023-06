Bari calcio, tra silenzi e sirene di calciomercato

Bocche cucite e nessuna comunicazione sul Bari che verrà. Continua il silenzio mediatico della Ssc Bari che, con la nuova stagione ormai alle porte, non ha ufficializzato nessuna decisione, a partire dalla conferma del Ds Polito e del tecnico Mignani. Va ribadito come, sia l’uomo mercato che l’allenatore biancorosso, saranno sotto contratto col club dei De Laurentiis anche per la prossima stagione. Tuttavia, non è da escludere la possibilità che i suddetti contratti vengano prolungati e adeguati. In questo caso bisognerà trovare un’intesa che, magari, tarda ad arrivare.

Ma il direttore sportivo del Bari Ciro Polito è comunque operativo e sta sondando vari profili per il nuovo Bari targato 2023/24. In cima alla lista dei desideri biancorossi, ci sarebbe Rachid Kouda, centrocampista classe 2002, attualmente in forza al Picerno e autore di 2 reti in 33 presenze nell’ultimo campionato di C. Nelle prossime ore, la società biancorossa potrebbe presentare un’offerta ufficiale per assicurarsi il calciatore originario del Burkina Faso, il cui valore di mercato attuale si attesta sui 300mila euro. Sul calciatore del Picerno ci sarebbe anche il Sudtirol.

Il club dei De Laurentiis dovrà anche considerare la possibilità di dover sostituire il portiere Elia Caprile, corteggiato da tanti club col Napoli (altra società appartenente alla Filmauro) che potrebbe acquisirne il cartellino per poi girare il calciatore in prestito. Tanti i candidati per la porta a biancorossa, su tutti l’esperto Nicola Leali, alla ricerca di un nuovo club dopo l’esperienza ad Ascoli. Il valore di mercato dell’estremo difensore classe ’93 è di circa 900 mila euro. Intrigante anche la pista che conduce al giovane portiere del Vicenza Sebastiano Desplanches, reduce da un ottimo Mondiale U20.

La società biancorossa dovrà anche intervenire sul reparto difensivo. Gli ultimi rumors di calciomercato, parlano di un interesse del club di Strada Torrebella, per l’esperto difensore Edoardo Goldaniga, protagonista della promozione del Cagliari in serie A. Il valore attuale del difensore milanese è di circa 700mila euro.

Intanto la società ha ufficializzato che sarà ancora la località di Roccaraso in Abruzzo ad ospitare il ritiro precampionato dei biancorossi. Il gruppo si ritroverà a Bari nei giorni 12 e 13 luglio per le consuete fasi dedicate alle visite mediche e ai test atletici per poi spostarsi venerdì 14 all’ombra dell’Appennino abruzzese con prima seduta di lavoro in campo fissata per il pomeriggio. Il Club guidato dal presidente Luigi De Laurentiis soggiornerà nell’Alto Sangro fino a venerdì 28 di luglio e svolgerà le sedute di allenamento sul manto erboso del centro sportivo Comunale. In fase di definizione 3 amichevoli. (Foto ssc bari)