Bari, cantiere vicino alla storica villa: “Si cancella il passato”

“Una villa storica ed antica, la più bella di Santo Spirito: Villa Serafina viene defraudata del suo magico splendore prospettico e di tutta la magnificenza austera del suo panorama”. La denuncia è sul gruppo social di quartiere “Quelli che amano Santo Spirito” (foto anteprima) in merito proprio alla costruzione di un edificio vicino alla storia villa. “Ogni abitante e visitatore di Santo Spirito – continua la denuncia – ha memorie di questa villa suggestiva ed un legame affettivo e sentimentale. Io personalmente mi fermavo ad ammirarla sin da bambina per poi passare e ripassare anche da sposata percorrendo corso Umberto ricca di ville storiche e girando l’angolo era per me un’abitudine sostare a rimirarla e raccontavo di storie fantastiche che immaginavo potessero essere accadute in quella villa castello”. “Ora mi chiedo chi abbia dato il permesso…quale assessore, ingegnere , ufficio tecnico, geometra o altri scellerati…!”, aggiunge la cittadina.