Bari, crolla intonaco nella sede del 118: “Subito interventi”

Crolla intonaco dal soffitto della sede del 118 al Policlinico. La denuncia è di Luigi Cipriani, del Movimento Riprendiamoci il Futuro. “Per fortuna – ha detto – non ci sono stati feriti. Al fine di tutelare l’incolumità degli operatori della sede operativa del 118 Luigi si chiede al direttore generale e al direttore sanitario se sono state intraprese tutte le iniziative per la messa in sicurezza del plesso in questione al fine di garantire l’incolumità degli operatori che prestano servizio presso la sala del 118”.