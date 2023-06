Gloria è… forever, Umberto Tozzi torna in Puglia

È uno degli artisti italiani e internazionali più amati e cantati di sempre; le sue canzoni sono state tra le più usate nei film e nelle serie più conosciute al mondo. Si tratta di Umberto Tozzi che apre i grandi eventi di “Piazze d’Estate 2023”, il programma di eventi e appuntamenti estivi, da giugno a settembre, organizzato e promosso dal Comune di Castellana Grotte e dalla Grotte di Castellana srl. Domenica 2 luglio, dalle 21, in Largo Porta Grande, arriva il “Gloria Forever il Tour”, un percorso tra i suoi più grandi successi, un invito a immergersi nella storia della musica e intonare all’unisono tutte le sue intramontabili hit. Il concerto è gratuito, l’accesso sul luogo dell’evento è libero, ma esiste la possibilità di attivare l’opzione #mettiticomodo e acquistare il proprio posto a sedere, esclusivamente online sul circuito TicketOne o presso le rivendite autorizzate TicketOne.

Con una carriera che abbraccia oltre quattro decenni e più di 80 milioni di copie di dischi vendute, Tozzi è uno degli artisti italiani più apprezzati in assoluto. Dai grandi classici, Ti Amo, Gloria, Stella Stai, Gli altri siamo noi, Notte rosa, Tu, ai successi più recenti, Tozzi continua a incantare il pubblico con la sua voce inconfondibile e la sua straordinaria verve sul palco. Alcune delle sue canzoni sono diventate inni per intere generazioni. Il Tour “Gloria Forever”, è un appuntamento imperdibile con la grande musica italiana. In attività dal 1968, Umberto Tozzi ha pubblicato 20 album in studio e 6 live, ha vinto il Festivalbar nel 1977 con il brano “Ti Amo”; e nel 1994 con il brano “Io muoio di te” e il Festival di Sanremo nel 1987 con “Si può dare di più” insieme a Gianni Morandi ed Enrico Ruggeri mentre con “Gente di Mare”, in duetto con Raf, si è classificato terzo all’Eurofestival.