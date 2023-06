I migliori porti d’Italia, Taranto si candida al Blue Marina Awards

Anche Taranto si candida, con il Molo Sant’Eligio, diventato Marina Resort da circa un anno, alla seconda edizione dei Blue Marina Awards, il marchio di riconoscimento assegnato a migliori marina resort, porti turistici e approdi, promosso da Assonautica Italiana e Assonat-Confcommercio (Associazione Nazionale Approdi e Porti Turistici) partner Istituzionale dell’iniziativa e patrocinati da Enit (Agenzia Nazionale del Turismo). Per le iscrizioni c’è tempo fino al 13 luglio. L’evento conclusivo si terrà ad ottobre a Trieste sotto l’ombrello della Barcolana. Uno degli eventi per presentare i dettagli del progetto si è tenuto oggi proprio al Molo Sant’Eligio di Taranto. L’obiettivo dei Blue Marina Awards, giunti quest’anno alla seconda edizione, è quello di sensibilizzare i porti ed approdi turistici sui temi legati all’accoglienza turistica, alla sostenibilità, alla sicurezza e all’innovazione, accompagnandoli in un processo di crescita e miglioramento per essere meglio valorizzati ed integrati. Tra gli intervenuti, Walter Vassallo, fondatore e coordinatore Blue Marina Awards; Antonio Bufalari, segretario generale Assonautica italiana; Alessia Castellana, Business Development Manager Rina; Antonello Testa, Consigliere Delegato all’Economia del Mare di Informare; l’ammiraglio Flavio Biaggi, Comandante del Comando Interregionale Marittimo Sud; Gaia Meplignano, general manager del Molo Sant’Eligio.

“I nostri porti, anche grazie – ha sottolineato Vassallo – ad iniziative come i Blue Marina Awards, diventeranno porte di ingresso al turismo esperienziale, saranno meglio integrati al tessuto socio-economico di un territorio”. I Marina Awards sono riconoscimenti da assegnare su base annuale ai marina resort, porti e approdi turistici italiani più meritevoli nella gestione e sviluppo delle loro strutture dal punto di vista della sostenibilità, sicurezza, innovazione e accoglienza turistica. Tutti i partecipanti che raggiungeranno un punteggio superiore a 70/100 riceveranno l’attestazione di Blue Marina. Per ogni tema (sostenibilità, safety and security, accoglienza turistica, innovazione) verrà premiata con il premio speciale Blue Marina Awards.