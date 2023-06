Monopattini, dall’obbligo del casco alla targa: cosa cambia

Obbligo dell’uso del casco (a prescindere dall’età= per i monopattini che devono essere dotati anche di targhe. Il Consiglio dei Ministri ha introdotto modifiche al codice della strada anche in merito ai mezzi di micromobilità. Per chi circola senza assicurazione è prevista una sanzione da 100 a 400 euro mentre per chiunque circoli con un monopattino privo di indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote viene comminata una multa da 200 a 800 euro. Introdotte anche regole precise per i monopattini in sharing che dovranno essere dotati di un meccanismo che li blocchi se escono dalle aree consentite. Previste sanzioni anche per chi lascia i mezzi in zone non consentite e per la guida in contromano.