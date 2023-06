Allerta maltempo in Puglia, in arrivo grandinate e temporali

Weekend di pioggia e temporali in Puglia. È quanto previsto dall’ultimo bollettino della Protezione Civile che ha diramato allerta gialla per il maltempo su tutta la regione. In particolare, a partire dalle 8 di domani (1 luglio) e per le successive 16 ore, sono in arrivo precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati. I fenomeni, secondo le previsioni, potrebbero essere accompagnati da rovesci intensi, grandinate e forti raffiche d i vento.