Bari, a San Girolamo arrivano bagnini e assistenti per anziani

Partirà sabato 1 luglio il nuovo servizio di accompagnamento sulle spiagge in favore delle persone anziane e con disabilità: si tratta di un’iniziativa promossa e finanziata dall’assessorato al Welfare che, fino al 31 agosto, vedrà i componenti dell’associazione “Volontari Anfi Bari Odv” prestare sostegno a quanti convivono con la dimensione della disabilità che spesso si accompagna all’isolamento sociale. Sono due le spiagge interessate dal progetto PASS – Percorso di accompagnamento sociale spiagge, il waterfront di San Girolamo e Pane e Pomodoro. Saranno due i volontari impegnati su ciascuna spiaggia per ogni turno previsto (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 16 alle 18, e il sabato dalle ore 9 alle 12), con un coinvolgimento complessivo di trenta persone. Sui lidi sarà replicata anche la sperimentazione di una nuova sedia job galleggiante e di una passerella in poliestere mobile finalizzate a favorire l’accesso e la mobilità in acqua dei destinatari del progetto.

Oltre ai due volontari addetti all’accompagnamento in acqua, le attività prevedono l’impiego di gruppi di persone impegnate nelle attività di animazione e la reperibilità di un medico o di un operatore socio-sanitario nel caso in cui dovesse ravvisarne la necessità. Inoltre, saranno a disposizione dei beneficiari degli ombrelloni leggeri per ripararsi dal sole e saranno allestite un’area lettura con un corner per il book sharing promosso dalla rete di Bari Social Book, uno spazio dedicato ai cani accompagnatori di persone non vedenti e un altro di accoglienza con la distribuzione di bevande e sali minerali donati da Agorà salute (fino ad esaurimento delle scorte).

Tutti i volontari saranno riconoscibili in quanto indosseranno una maglietta, un pantaloncino e un cappellino con impressi il nome del progetto e i loghi dell’assessorato al Welfare e dell’associazione Volontari Anfi Bari Odv . “È un grande onore per la nostra associazione partecipare a questo bellissimo progetto solidale perché ciò per cui operiamo è tendere una mano e donare un sorriso e un po’ di compagnia a chi ne ha bisogno – ha dichiarato Antonio Maria La Scala -. Per noi è motivo di soddisfazione anche vedere, assieme a persone in pensione e pienamente in forma, tanti ragazzi e ragazze neomaggiorenni pronti ad aiutare le persone più fragili sulle nostre spiagge, anziché restare incollati alla tv o ai telefonini”.

Si sblocca anche la situazione “salvataggio” sempre a San Girolamo: le imbarcazioni sono arrivate e dal primo luglio entreranno in servizio finalmente anche i bagnini.