Bari, attimi di panico a San Francesco: sul posto ambulanza

Attimi di panico in zona lido San Francesco. Una donna, in stato di alterazione, secondo quanto raccontato da alcuni testimoni presenti sul posto, avrebbe iniziato a litigare con altre persone presenti sul luogo. La donna, in stato di agitazione, è stata allontanata dal lido, poi si è chiusa in macchina, dove, raccontano i testimoni, ha continuato a urlare. Sul posto sono presenti carabinieri e ambulanza.