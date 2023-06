Bari, doppio incidente sulla ss16: traffico in tilt

Doppio incidente sulla ss16. È accaduto poco fa, la tangenziale risulta attualmente bloccata per via del traffico. Ancora ignote le cause dei sinistri, uno verificatosi in direzione Nord, in zona uscita Carrassi, l’altro in direzione Sud, prima dell’uscita per Poggiofranco. Sul posto, oltre all’Anas, sono presenti pattuglie della Polizia Stradale e della Polizia Locale, quest’ultima consiglia di prestare massima attenzione e guidare con cautela.