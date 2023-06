Bari, fumo da appartamento: paura in piazza Mercantile

Incendio in mattinata a Bari. È accaduto intorno alle 12, le fiamme sarebbero divampate da un appartamento situato in piazza del Mercantile. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che, giunti sul posto in seguito a segnalazione di fumo che fuoriusciva dallo stabile, si sono recati in zona per effettuare le operazioni di messa in sicurezza, ancora in corso. Ignote le cause che hanno provocato l’incendio, non si registrano feriti. Solo poche ore fa, in via Cozzoli, tra via Re David e via Muciaccia, si era verificato un altro incendio.

Foto repertorio