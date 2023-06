Bari libreria a cielo aperto, al via “Lungomare di libri”

Il capoluogo pugliese è pronto a trasformarsi in una vera e propria libreria a cielo aperto. Entra infatti nel vivo la terza edizione di “Lungomare di libri”, la manifestazione letteraria in corso a Bari fino a domenica 2 luglio. Librai ed editori del territorio, autrici e autori da ogni parte d’Italia, hanno trasformato il capoluogo pugliese in una grande libreria a cielo aperto affacciata sul mare, coinvolgendo tanti luoghi simbolo della città.

Ottima l’accoglienza del pubblico, che sta partecipando con interesse a tutti gli incontri proposti e frequenta dal pomeriggio fino a sera inoltrata le casette sulla Muraglia che ospitano le librerie e le case editrici, acquistando libri con i consigli dei librai di Lungomare. Domani, il tema di questa edizione “La fantasia è un posto dove ci piove dentro”, citazione tratta dalle “Lezioni americane” di Italo Calvino, sarà declinato nei linguaggi dell’economia, della musica, della letteratura, con sempre i libri al centro.

La terza edizione di Lungomare di libri è promossa dal Comune di Bari – assessorato alla Culture e dall’associazione I Presìdi del libro, con il sostegno della Regione Puglia – dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del territorio, ed è organizzata dal Salone Internazionale del Libro di Torino, insieme ai librai di Bari e provincia, alle case editrici pugliesi con l’organizzazione dell’APE – Associazione Pugliese Editori; partner Fondazione Puglia; Sponsor Food Lifestyle, Design Lifestyle, Cobar Spa, Lavermicocca Gardening & Design. Quest’anno Lungomare di libri si arricchisce della collaborazione di Trenitalia-Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e Confindustria Puglia, Confindustria Bari e BAT.

Un progetto di promozione del libro e della lettura ispirato alla fortunata formula di Portici di Carta a Torino, che passa attraverso la promozione turistica dei centri storici cittadini e il coinvolgimento delle fertili realtà territoriali della filiera editoriale, come le librerie indipendenti, le biblioteche e gli editori locali. Ecco il programma dettagliato.

SABATO 1 LUGLIO 2023

ore 18

Largo Vito Maurogiovanni, presso via Venezia 41. Consigli dei librai. Parte seconda con Rocco Pinto e i librai di Lungomare di libri

ore 18.30

Terrazza del Fortino di Sant’Antonio, ingresso via Venezia Incontro con Gianfranco Viesti in occasione della pubblicazione di “Riuscirà il PNRR a rilanciare l’Italia?” (Donzelli) con l’autore intervengono Antonio Decaro e Alessandro Laterza

ore 19

Largo Vito Maurogiovanni, presso via Venezia 41. Incontro con Gino Castaldo in occasione della pubblicazione di “Il cielo bruciava di stelle. La stagione magica dei cantautori italiani” (Mondadori) con l’autore interviene Carlo Chicco

ore 20

Terrazza del Fortino di Sant’Antonio, ingresso via Venezia. Incontro con Silvia Cassioli in occasione della pubblicazione di “Il capro” (Il Saggiatore) con l’autrice interviene Maria Cristina De Carlo

ore 20.30

Largo Vito Maurogiovanni, presso via Venezia 41. Incontro con Marino Sinibaldi presentazione dell’ultimo numero della rivista “Sotto il vulcano” (Feltrinelli) e del suo nuovo podcast, prodotto dal Post, “Timbuctu” con l’autore interviene Gaetano Prisciantelli

ore 21.30

Terrazza del Fortino di Sant’Antonio, ingresso via Venezia Incontro con Carlo Cottarelli in occasione della pubblicazione di “Chimere. Sogni e fallimenti dell’economia” (Feltrinelli) con l’autore interviene Francesco Petruzzelli

ore 22

Largo Vito Maurogiovanni, presso via Venezia 41. Claudia Durastanti racconta Rocco Scotellaro introduce Michela Di Trani (In caso di maltempo gli incontri in programma al Fortino Sant’Antonio si sposteranno nell’ala interna del Fortino sant’Antonio, ingresso da via Manfredi, mentre quelli previsti a Largo Vito Maurogiovanni si svolgeranno al Museo Civico).

Eventi degli editori pugliesi 1 luglio

Mercato del Pesce e Spazio Murat

ore 18.30

Spazio Murat

Adda

In viaggio con Tacchetta con l’autrice Giorgia Mastromauro

Mercato del Pesce

Antonio Mandese Editore. Il serpente russo con l’autore Massimo Spinelli e Rosa Patrizia Landi

ore 19.00

Spazio Murat

Les Flâneurs

L’uomo del tempo con l’autore Roberto Gassi e Alessio Rega

Mercato del Pesce

Edizioni Milella

Lei, con l’autrice Flavia Pankiewicz

ore 19.30

Spazio Murat

Wip Edizioni

Il delitto perfetto con l’autore Antonio Perruggini e Viviana Minervini

Mercato del Pesce

Progedit

Storie e leggende nicolaiane con l’autore Michele Loconsole e Leo Lestingi e Gino Dato

ore 20.00

Spazio Murat

Pietre Vive Editore

Tati, Ale ed Io con l’autore Gianmaria Giannetti e Gabriele Giannetti e Antonio Lillo

Mercato del Pesce

Gagliano Edizioni Storie di un pedonauta pugliese con l’autore Claudio Barile

ore 20.30

Spazio Murat

Sfera Edizioni

Palazzo Fizzarotti di Christine Farese Sperken et alii con gli autori e curatori Stefania Mola, Fabio Mangone, Marica Liano e Liliana Ranieri e Maia Antea Marinelli

Mercato del Pesce

Edizioni di Pagina

La bellezza e il coraggio con Paolo Comentale e Donatello Di Bari

ore 21.00

Spazio Murat

Gagliano Edizioni

Le matrioske dell’anima nei labirinti della dea

con l’autore Rocco Berloco

Mercato del Pesce

Di Marsico Libri

Giulio Contini, Indagine privata alle Ande con l’autore Girolamo Minardi e Oriana Medolla

ore 21.30

Spazio Murat

Edizioni di Pagina

Di versi diversi con l’autore Alessandro Cobianchi e Alessandro Antonacci

Mercato del Pesce

EMI

Leviatani, dov’è la vittoria?

con Raniero La Valle e Nicola Colaianni in collaborazione con il Comitato per la pace di Terra di Bari

ore 22.00

Spazio Murat

Secop Edizioni

Tutte le mie donne con l’autore Alberto Tarantini e Mariella Medea Sivo

ore 18.00

Spazio Murat

Edizioni Milella

Il potere dei simboli. Incontri e scontri tra religione e diritto con l’autore Andrea Feltri e Carlo Alberto Augieri

Mercato del Pesce

Florestano Edizioni

Ce que je suis. Mistica ed Etica Rosacrociana nella vita e nelle opere di Erik Satie con l’autrice Teresa Caricola e Antonella Monteleone

ore 18.30

Spazio Murat

CSA/Planet Book

Strade verso casa

con l’autore Bepi Mele e Alessandro Labonia

Mercato del Pesce

Edizioni Esperidi

L’ombra del senatore con l’autore Cosimo Scarpello e Giovanna Ciracì

ore 19.00

Spazio Murat

Florestano Edizioni

Quale musica ti porta il vento con l’autrice Giusy Scattarelli e Concetta Antonelli

Mercato del Pesce

Edizioni Radici Future

Fatti albero

con l’autore Alfredo De Giovanni

ore 19.30

Spazio Murat

Edizioni Dedalo

L’Emirato di Bari 847-871 con il curatore Francesco Violante e Maurizio Triggiani

Mercato del Pesce

Besa Muci

La cura dell’attesa con l’autrice Maria Pia Romano e Andrea Gisoldi

ore 20.00

Spazio Murat

Progedit

Calvino pop con l’autore Trifone Gargano e Gino Dato

Mercato del Pesce

Edizioni Ampelos

Esercizi spirituali per bevitori di vino

con l’autore Angelo Peretti e Andrea Fattizzo

ore 20.30

Spazio Murat

Secop Edizioni

Rivista letteraria «Correlazioni universali» con gli autori Piero Meli, Federico Lotito, Chiara Cannito e Peppino Piacente e Raffaella Leone

Mercato del Pesce

Gelsorosso

Del paradiso non conosco la strada con l’autrice Amalia Mancini e Dora Intini

ore 21.00

Spazio Murat

Besa Muci

Nella forza non eguali

con l’autore Mariano Rizzo e Marileda Maggi

Mercato del Pesce

Di Marsico Libri

Citazioni. Storia del pensiero filosofico

con l’autore Giacomo Marcario e Antonio Peragine

ore 21.30

Spazio Murat

Gelsorosso

Bari vecchia inedita

con l’autore Marco Montrone e Manuela Lenoci

Mercato del Pesce

Wip Edizioni

Chantal

con l’autrice Patrizia De Risi e Giuseppe Scaglione

ore 18.30 – 20.30

Mercato del Pesce

Letture, animazioni e attività laboratoriali per i più piccoli

a cura di BariSocialBook

Appuntamenti per bambini/e e famiglie con la lettura inclusiva rivolta alla comunità, curati dalla rete Barisocialbook dell’assessorato al Welfare Comune di Bari

17.30

Laboratorio con l’illustratrice Arianna Papini

ore 18.30 – 20.00

Racconti in kamishibai narrazione con l’antica arte del teatrino giapponese dai 4 anni in su a cura delle bibliotecarie del servizio Biblioteca ragazzi[e] – assessorato al Welfare

Novità di quest’anno sarà il dopoLungomare, tra musica e letteratura, grazie alla presenza della conduttrice Margherita Schirmacher con il suo camper letterario Ticket to Read, domani alle 23 ci sarà Carlo Valente.

Tutti gli incontri sono a ingresso libero e gratuito, fino a esaurimento posti. Il programma completo con ospiti, editori, librai e incontri è consultabile sui siti comune.bari.it e salonelibro.it e sui canali social del Salone Internazionale del Libro di Torino.

