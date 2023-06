Economia: il fatturato del comparto gioco in Puglia nel 2021

Che il gioco sia un settore in salute, alla pari di turismo e automotive, è abbastanza chiaro. Per dimostrarlo, partiamo dai dati raccolti ed elaborati nel 2021 dal Libro Blu ADM (l’Agenzia delle Accise, delle Dogane e dei Monopoli), il comparto del gioco fisico e virtuale in Italia ha registrato un balzo in avanti rispetto ai valori dei due anni precedenti. Più in particolare, la raccolta è stata di 44 milioni di euro in termini di gioco fisico e di 67.187,00 milioni in termini di gioco a distanza; 32.228,85 milioni di vincite per il gioco fisico e 63.453,00 milioni per il gioco a distanza; 11.772,08 milioni di spesa per il gioco fisico e 3.718,61 milioni per il gioco a distanza. Più in dettaglio, ecco la divisione per regione di raccolta, vincite e spesa dei giochi nel 2021 del Libro Blu ADM.

L’incremento online nel biennio 2020-21 è stato del 26,75% per la raccolta, 26,66% per le vincite e 28,15% per la spesa. Il digitale resta senza dubbio al centro dell’attenzione per gli enormi margini di crescita possibili nei prossimi anni.

I più dinamici sul fronte della raccolta a distanza a livello nazionale: giochi di carte organizzate in forma diversa rispetto a tornei e giochi di sorte a quota fissa (47.521.710 milioni), giochi a base sportiva (11.910,79 milioni), poker cash (2.604,95), betting exchange (2.238,14 milioni), scommesse virtuali (762,90 milioni) bingo (274,68 milioni), giochi a base ippica (249,70 milioni), lotto (204,42 milioni), lotterie (94,73 milioni) e giochi numerici a totalizzatore (54,62 milioni).

Anche il trend della Puglia era in crescita. Raccolta gioco fisico 2021: 2.982.430 milioni di euro (2.684.440 nel 2020); vincite del gioco fisico 2021: 2.149.470 milioni (1.942.080 nel 2020); spesa del gioco fisico 2021: 832.960 euro (1.136,09 nel 2020). Lo spaccato relativo a raccolta e spesa del gioco fisico in Puglia nel 2021 evidenzia quanto segue; AWP, VLT e Comma 7: 1.022,70 milioni di raccolta e 282,82 di spesa; bingo: 30,78 milioni di raccolta e 10,78 di spesa; giochi numerici a totalizzatore 96,07 milioni di raccolta e 48,30 di spesa; giochi a base ippica: 4,03 milioni di raccolta e 1.24 di spesa; giochi a base sportiva: 192,06 milioni di raccolta e 40,61 di spesa; lotterie: 827,52 milioni di raccolta e 230,50 di spesa; lotto: 706,270 milioni di raccolta e 202,33 di spesa; infine le scommesse virtuali: 103.01 milioni di raccolta e 16,17 di spesa;

Numero di conti attivi nel 2021 in Puglia: 1.386.138. Numero di conti 412.467. Sempre nello stesso anno in regione è stata registrata una spesa media pro-capite pari a 2.132 in puntate d’azzardo.

Statistiche di settore del 2021 hanno confermato in Puglia un incremento del 15% rispetto all’anno precedente in termini di utenti che giocano alle slot machine. Interessante anche il dato per cui l’industria del gioco digitale in regione contribuisca per oltre il 25% al totale delle entrate del gioco online in Italia. Altrettanto indicative sono altre statistiche relative agli appassionati di casinò online: quasi un milione di abitanti ha giocato almeno ad un slot nel 2021, con una media di 5 ore circa al mese. Device utilizzati: dispositivi portatili tipo smartphone e tablet. Il 22% ha scelto un PC.

Come anticipato in apertura, l'incremento del digitale in Italia nel biennio 2020-21 è stato del 26,75% per la raccolta, 26,66% per le vincite e 28,15% per la spesa. Gli utenti iniziano a preferire di gran lunga i portali di iGaming alle sale terrestri, sia per comodità sia per la possibilità di usufruire di diversi tipi di promozioni. Opportuno sottolineare come le indagini e le statistiche del Libro Blu siano doverosamente elaborate ed estrapolate dalle analisi dei portali del settore del circuito ADM, ossia quelli con regolari concessioni elargite dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, anche detta AAMS (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato) che ne certifica la liceità, la trasparenza e la regolarità delle giocate.