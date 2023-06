Lutto nel mondo del giornalismo pugliese, addio a Patrizia Nettis

Il sorriso sempre stampato sul volto e un’energia travolgente. È così che in tanti, in queste ore, stanno ricordando Patrizia Nettis, giornalista sportiva scomparsa prematuramente, a 41 anni. Diversi i messaggi di cordoglio e sgomento che si stanno susseguendo sul web. Patrizia, giornalista professionista per la Gazzetta del Mezzogiorno, ma non solo, lascia un figlio, Vittorio, al quale negli anni aveva dedicato tutte le vittorie e i traguardi raggiunti.

Nella sua carriera aveva anche ricoperto il ruolo di addetto stampa del Comune di Alberobello e Fasano, qui, in particolare, come specialista della comunicazione istituzionale. Tra le sue passioni più grandi, lo sport, nello specifico la pallavolo e il nuoto, che non solo raccontava con dedizione, ma praticava a livello agonistico, Patrizia era infatti anche istruttrice di nuoto a Gioia del Colle, sua città d’origine.

Tanti i messaggi che si stanno susseguendo in queste ore. “Di lei non dimenticheremo la dedizione al lavoro svolto con impegno e intelligenza che ha dato lustro all’immagine di Alberobello – scrivono dal Comune di Alerobello – il suo ricordo rimarrà indelebile nella nostra comunità addolorata”. Parole a cui fanno eco anche quelle della citàt di Fasano. “L’ufficio stampa e comunicazione, nonché il Comune di Fasano, perde una brillante risorsa, e, ancor prima, una donna di talento e sapere. Giunga alla famiglia Nettis il sentito cordoglio del sindaco, dell’amministrazione comunale e dei colleghi tutti” – scrivono in un post.

“Qualche mese fa abbiamo assegnato il premio come Miglior Giornalista della pallavolo pugliese, un premio assegnato per l’entusiasmo, la voglia, e la passione con cui Patrizia Nettis ha da sempre raccontato la pallavolo. Oggi piangiamo la sua scomparsa. Tutta la pallavolo pugliese si stringe attorno al grande dolore che ha colpito tutti quelli che le hanno voluto bene. Riposa in pace Patrizia” – scrive invece la Fipav Puglia. Anche il mondo del nuoto si stringe al cordoglio.

“La FINP Puglia oggi è triste – scrive in un post sulla pagina ufficiale, Claudia Liso, delegato regionale – piange con profondo dolore, un membro instancabile di questa Federazione: l’adoratissima addetta stampa Finp Puglia Patrizia Nettis. Oggi la Puglia partirà per i Campionati Assoluti Estivi e non sarà lei, per la prima volta in dieci anni, a scrivere delle gesta dei nostri ragazzi. Ma posso assicurare che in ogni traguardo ci sarà! In ogni bracciata ci sarà un suo sorriso, quelli che non ci ha mai negato. Alla fine di ogni competizione mi dicevi sempre “Claudia ho bisogno delle tue dichiarazioni” e per l’ultima volta ti lascio le mie: “Preziosa amica mia, lasci un vuoto di cui non esiste il fondo. L’inquietudine di quello che passa, l’ansia di quello che resta, l’inesattezza dei sorrisi, la fatica di essere felici. Quanto è dura restare a galla Patrizia? Eppure di nuotare sapevi nuotare, meglio di me che una volta a settimana faccio finta. Mi manchi Patrizia, mi mancherai per sempre” – conclude.

