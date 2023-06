Noleggio lungo termine per le famiglie: comfort e convenienza senza compromessi

L’esigenza di spostarsi con un’auto sicura e di avere accesso a un risparmio e a una guida senza pensieri, hanno portato sempre più persone, in questi anni, a optare per la soluzione del noleggio a lungo termine. Nata inizialmente come forma di contratto per le aziende e le società, oggigiorno è frequentemente scelta anche dalle famiglie, che hanno bisogno di una vettura nuova, sempre efficiente e di ultima generazione, per un uso quotidiano e frequente. Uno dei principali vantaggi di questa tipologia di noleggio è quello di avere sempre a disposizione una vettura sempre al meglio delle condizioni, con un canone mensile sempre uguale e senza sorprese. Un altro fattore che porta a scegliere il noleggio da parte delle famiglie è sicuramente un certo risparmio e delle condizioni favorevoli alle proprie necessità. Vediamo insieme quali sono le principali caratteristiche del noleggio a lungo termine.

Quali sono le caratteristiche del noleggio a lungo termine?

Il noleggio auto lungo termine è caratterizzato da una serie di elementi che lo rendono particolarmente interessante, sia alle aziende che ai privati. Il primo tra tutti riguarda l’aspetto economico. Questa tipologia di noleggio consente di utilizzare una vettura nuova e performante pagando un canone mensile che non varia per la durata del contratto, evitando sorprese al bilancio familiare. Oltretutto in questo canone sono inclusi i costi dell’assicurazione, dell’assistenza stradale e della manutenzione ordinaria e straordinaria. Questo permette di non avere spese impreviste legate a eventuali guasti del mezzo e doversi preoccupare principalmente solo del costo del carburante. Questa soluzione è una scelta ideale anche per chi ama cambiare spesso automobile, senza dover temere l’usura del veicolo e la conseguenziale svalutazione.

Altri elementi che chi sceglie un’auto con noleggio a lungo termine prende particolarmente in considerazione sono la sicurezza e la stabilità. Infatti le agenzie di noleggio rinnovano il loro parco auto con determinati ritmi, questo per avere delle vetture sempre nuove e tecnologicamente avanzate.

I costi di questo contratto

Il costo del canone mensile, come accennato, è fisso e senza sorprese, però varia in base alle proprie esigenze, a partire dal tipo di auto e dal chilometraggio che si è scelto. Infatti esistono diversi pacchetti che si possono aggiungere in base alle proprie necessità, come ad esempio le ultime tecnologie che solo un’auto full optional possiede o anche dei servizi aggiuntivi, come ad esempio il cambio gomme. Come detto, in questa cifra sono incluse l’assicurazione, la manutenzione in caso di guasto o danno, che per una famiglia possono essere un peso non indifferente. Conoscere in anticipo il budget da dedicare alla mobilità aiuterà a tenere sotto controllo le proprie spese. Una possibilità, del tutto opzionale, è quella di dare un anticipo al momento della firma del contratto: questa cifra contribuirà ad abbassare il costo del canone mensile, alleggerendo la spesa familiare.

La scelta del noleggio a lungo termine, quindi, da parte delle famiglie può rivelarsi una scelta ideale, soprattutto se si viaggia molto per lavoro, quindi si fa un grande numero di km ogni anno, in genere almeno superiore ai 15000, se si usa l’auto in maniera costante, oppure se piace cambiare spesso vettura.