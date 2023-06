Sbarco migranti a Bari, il prefetto: “Tanti minori non accompagnati”

Il capoluogo pugliese si prepara ad accogliere la nave Ocean Viking. A margine dell’evento organizzato in Prefettura che ha sancito l’accordo quadro di collaborazione scientifica tra l’Università degli Studi Aldo Moro e la Prefettura di Bari, il prefetto di Bari, Antonia Bellomo, si è soffermata sullo sbarco nel porto di Bari previsto per questo pomeriggio.

“Stiamo attendendo lo sbarco della nave nel porto di Bari – ha evidenziato – ci aspettiamo 86/87 migranti di cui oltre 60 minori non accompagnati. Stiamo cercando anche per loro la miglior sistemazione. Faremo, come al solito, la nostra parte. Per quanto concerne le condizioni di salute dei migranti, non dovrebbero esserci particolari criticità: ovviamente attendiamo l’esito delle visite mediche.” – ha concluso.

Degli 86 migranti, tutti di sesso maschile, 70 sono minori, di cui 68 non accompagnati di età tra i 15 e 17 anni, e 16 adulti, tutti in discrete condizioni di salute. Il dispositivo predisposto prevede, in ogni caso, uno screening sanitario sia a bordo, da parte dell’ufficio di Sanità marittima, che a terra da parte delle postazioni assicurate dall’Asl e dal 118, supportate dalla Croce Rossa Italiana. L’attracco della nave, a causa della concomitante stagione croceristica, è programmato su una banchina appositamente individuata, dove si svolgeranno, dopo lo screening sanitario, le prime operazioni di pre identificazione, che proseguiranno successivamente all’interno del CARA. I migranti saranno quindi accolti nelle strutture individuate dal Ministero dell’Interno.