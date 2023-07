Badante assiste la mamma per anni: il figlio ora la cerca

“Un amico di Bari ci chiede un aiuto per una buona causa: si cerca la signora Stella, di Casamassima, capelli ricci, corporatura robusta, madre di due figli, marito idraulico dell’Acquedotto, abita o abitava in un complesso popolare con dei portici”. Inizia così un post di Amo Casamassima per cercare la signora Stella che ha assistito per 7/8 anni la mamma di questo signore a cui era molto affezionata, la signora Maria di Bari.

“Sì cerca Stella – si legge nel post – perché la signora Maria in punto di morte ha espresso il desiderio che le venissero consegnati dei suoi oggetti come suo ricordo e suo figlio vorrebbe che questo desiderio venisse portato a termine. Beppe il nome del figlio, info al 338 100 1723”.